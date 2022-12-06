Kanarya'nın eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman seneler sonra flaş bir itirafta bulunmuştu. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada, Sarı-Lacivertliler’in 2010 yılında Robert Lewandowski için Lech Poznan ile anlaştığını söylemişti. Ancak Borussia Dortmund son anda devreye girince Lewa’nın tercihi Alman ekibi olmuş ve yıllar içinde dünyanın sayılı golcülerinden biri haline gelmişti.





15 maçta 7 gol...

Sarı-Lacivertliler hücum hattına bir de genç oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. TFF kulüplere, 21 yaş altı için 3 yabancı hakkı daha tanımıştı. Fenerbahçe , Polonya’da Gornik formasıyla müthiş bir sezon geçiren Szymon Wlodarczyk’ın peşine düştü. Ülkesinde ‘yeni Lewandowski’ olarak gösterilen 19 yaşındaki forvet ligde 15 maçta 7 gol attı.

15 bin Euro'ya gitti!

Fenerbahçe, Wlodarczyk’u da benzer şekilde elinden kaçırmamak için erkenden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sonraki satıştan pay Gornik, genç forveti sezon başında sadece 15 bin Euro (Yaklaşık 300 bin TL) karşılığında Legia’dan transfer etmişti. 19 yaşındaki oyuncnunu şu andaki piyasa değeri 800 bin Euro. Fenerbahçe, sonraki satıştan pay da içeren bir teklifle Polonya ekibini ikna etmeye çalışabilir.





Eylül ayında ilk kez Polonya U21 Milli Takımı’nın formasını giyen Wlodarczyk’ın kısa zamanda A Milli Takım ’a da çağırılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirebilirse, tam anlamıyla bir ‘cevher’i kadrosuna katmış olacak