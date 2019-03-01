Fenerbahçe-Rizespor maçı öncesi Aatıf'da son dakika

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi akıbeti en çok merak edilen oyuncu olan Aatıf Chahechoue'nin durumu netleşti.

01 Mart 2019, Cuma 16:22
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Fenerbahçe-Rizespor maçı öncesi Aatıf'da son dakika

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı 6 puanlık maç öncesi Çaykur Rizespor'da sakatlık krizi yaşanıyor. Ara transfer döneminde Rize'ye kiralandıktan sonra performansı yükselişe geçen Aatıf Chahechoue'nun kritik mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son idmadan da ağrıları devam eden Aatif konusunda teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Buruk, risk almamak adına Faslı yıldızı yarınki Fenerbahçe maçında oynatmayacak.

Fanatik Özel

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