Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 6 maçını 5’ini kazandı, 1’inde berabere kaldı.
10 Şubat 2007’de rakibine 2-1 mağlup olan Sarı- Lacivertliler, sonrasındaki 5 lig mücadelesinde 4 galibiyet alırken, kupada da Rize’ye 4-1’lik skorla üstünlük kurdu.
İşte 6 maçlık seri:
15 Şubat 2008 Rize-Fenerbahçe 2-4
7 Aralık 2013 Rize-Fenerbahçe 1-3
11 Şubat 2015 Rize-Fenerbahçe 1-4
4 Nisan 2015 Rize-Fenerbahçe 1-5
23 Ağustos 2015 Rize-Fenerbahçe 1-1
27 Kasım 2016 Rize-Fenerbahçe 1-5
Cüneyt Çakır ile 3. deplasman
Geçtiğimiz hafta Kayseri-Konya (0-2) maçını yöneten, çarşamba akşamı Arabistan’da Al İttihad-Al Wahda (2-2) mücadelesinde düdük çalan Cüneyt Çakır pazar günü oynanacak Rize-Fenerbahçe maçında da görev alacak.
Çakır yönetiminde daha önce iki kez Rize ile karşılaşan ve bu mücadeleleri deplasmanda oynayan Fenerbahçe 4 Nisan 2015’te 5-1 kazanmıştı.
23 Ağustos 2015’te 1-1 sona eren karşılaşmada ise rakip takımdan Deniz Kadah’ın penaltısını kaleci Volkan Demirel kurtarırken, Fenerbahçe’nin stoperi Kjaer kendi kalesine gol atmıştı.