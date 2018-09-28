Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 6 maçını 5’ini kazandı, 1’inde berabere kaldı.

10 Şubat 2007’de rakibine 2-1 mağlup olan Sarı- Lacivertliler, sonrasındaki 5 lig mücadelesinde 4 galibiyet alırken, kupada da Rize’ye 4-1’lik skorla üstünlük kurdu.

İşte 6 maçlık seri:

15 Şubat 2008 Rize-Fenerbahçe 2-4

7 Aralık 2013 Rize-Fenerbahçe 1-3

11 Şubat 2015 Rize-Fenerbahçe 1-4

4 Nisan 2015 Rize-Fenerbahçe 1-5

23 Ağustos 2015 Rize-Fenerbahçe 1-1

27 Kasım 2016 Rize-Fenerbahçe 1-5

Cüneyt Çakır ile 3. deplasman

Geçtiğimiz hafta Kayseri-Konya (0-2) maçını yöneten, çarşamba akşamı Arabistan’da Al İttihad-Al Wahda (2-2) mücadelesinde düdük çalan Cüneyt Çakır pazar günü oynanacak Rize-Fenerbahçe maçında da görev alacak.

Çakır yönetiminde daha önce iki kez Rize ile karşılaşan ve bu mücadeleleri deplasmanda oynayan Fenerbahçe 4 Nisan 2015’te 5-1 kazanmıştı.

23 Ağustos 2015’te 1-1 sona eren karşılaşmada ise rakip takımdan Deniz Kadah’ın penaltısını kaleci Volkan Demirel kurtarırken, Fenerbahçe’nin stoperi Kjaer kendi kalesine gol atmıştı.