Fenerbahçe, Riza Durmisi transferinde favori!

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir sol bek takviyesiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin uzun bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Riza Durmisi'nin transferi için devreye girdiği iddia edilmişti. İtalyan basını, Siyah Beyazlılar'ın Guingamp'tan Pedro Rebocho'yu kadrosuna katmasının ardından konuyla ilgili flaş bir habere imza attı.

Çizme'de yayım yapan Il Tempo gazetesi, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki Danimarkalı savunmacının transferi için en şanslı kulübün Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haberde sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı savunmacı için istenen bonservis bedelininse 5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler