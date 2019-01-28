Fenerbahçe Reyes'i kadrodan çıkartıyor!

Yönetim kontenjanda yer açmak için Reyes’i, TFF’ye bildirilen kadrodan çıkartacak. Ersun Yanal’ın önceliğine göre Adebayor ya da Johansen’e imza attırılacak.

28 Ocak 2019, Pazartesi 05:57
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Fenerbahçe Reyes'i kadrodan çıkartıyor!

Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu Sadık Çiftpınar ve Victor Moses ile güçlendirdi. Ali Koç, toplamda 4 transfer yapmak istediklerini söylemişti. Kontenjan dolu olduğu için yabancı oyuncuya imza attırmak zor. Sarı- Lacivertliler, Diego Reyes’le kontenjanda yer açmayı planlıyor.

Meksikalı savunmacıdan kulüp bulması istenmişti. Ancak Reyes, henüz bunu başaramadı. Transferin bitimine 4 gün kaldığı için yönetim B planını devreye sokup, 26 yaşındaki futbolcuyu TFF’ye bildirilen listeden çıkartabilir. Kontenjanın açılmasının ardından iki seçenek var.

Forvete Emmanuel Adebayor transferi gerçekleştirilebilir. Ya da her konuda anlaşma sağlanan Johansen imza için İstanbul’a davet edilebilir. Yanal’ın önceliğine göre forvet hakkının mı yoksa orta sahanın mı güçlendirileceğine karar verilip üçüncü bomba patlatılacak.

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