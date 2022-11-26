Süper Lig 'de lider durumda bulunan Fenerbahçe , ara transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Takıma yıldız futbolcuların yanında genç ve gelecek vaad eden futbolcuları da katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de rota Almanya'ya döndü. Kanarya Almanya'da oynayan ve genç milli takımda da forma giyen futbolcuyu resmen transfer etti. İşte detaylar...





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GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'YA KALDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu zirvede tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, 14 puan toplayıp ülke puanına da önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Spor Süper Lig'de müthiş bir performans gösteren ve şu anda lider olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 29 puan topladı.





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PEDRO GİDİYOR

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro'yla alakalı İtalya basınında olay bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport’un bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Torino, Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Joao Pedro’yu devre arasında transfer edebilir.

VALENCİA KUPADA ŞOV YAPIYOR

Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı. Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı.

SZALAI İNGİLTERE YOLCUSU

Fenerbahçe'nin başarılı Macar stoperinin adı sezon başında İngiliz ekipleri Aston Villa ve West Ham ile anılmıştı. Szalai hakkında flaş bir iddia daha ortaya çıktı. Transfer dedikodusu köşelerinde yer alan habere göre Leicester, sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü’nün yerini 24 yaşındaki savunmacıyla doldurmayı planlıyor. Szalai’nin, Leicester’ın belirlediği adaylar arasında ilk sıralarda yer aldığı yazarken, yapılacak teklifle ilgili ayrıntı verilmedi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna kattı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Ajansspor'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Almanya’da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

Ozan Suncak kimdir?

Almanya’da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaa geldi. Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.







