Fenerbahçe resmen istedi! İspanyol kulübüyle pazarlık devam ediyor
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile beraber Nikola Kalinic’in menajerleri Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan A.Madrid ile görüştü. Sarı-Lacivertliler geçen sezon A.Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Hırvat golcüyü ikna etti. İspanyol kulübü ile pazarlık sürüyor.
Fenerbahçe Yönetimi yeni sezon için kolları sıvarken forvet transferine önceliği verdi. Rondon, Mitrovic ve Kalinic'i listesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, dün resmen Atletico Madrid'e teklif yaptı. İspanyol kulübünden Nikola Kalinic'i kiralık olarak istedi.
RAMADANİ&TÜRKCAN DEVREDE
Geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Nikola Kalinic'i de ikna eden Sarı-Lacivertliler'e bu transferde dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan yardım ediyor.
PAZARLIK MASASINDALAR
Sportif Direktör Comolli'nin Ramadani ve Mirsad Türkcan ile birlikte İspanyol kulübüyle pazarlık görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
ÖNCELİK FORVETTE
Nikola Kalinic'in yanı sıra kaliteli bir forvet transferi daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe önce forvet transferini sonlandırmak istiyor.
Kaynak: Takvim
14 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
NIKOLA Kalinic geçen sezon 14 milyon Euro'ya Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Ancak Hırvat futbolcu geçen sezon 17 maçta forma giyebildi ve sadece ligde 2 gol attı. Bu nedenle de Kalinic A.Madrid'de kalmak istemiyor.
.