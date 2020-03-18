Fenerbahçe resmen açıkladı ama! Ersun Yanal...

Fenerbahçe'nin yarı finalde Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra takımdan ayrılan Ersun Yanal ile gerçek ortaya çıktı.

18 Mart 2020, Çarşamba 20:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe resmen açıkladı ama! Ersun Yanal...

Fenerbahçe, 2 Mart'ta Ersun Yanal ile sözleşmesini feshettiği açıkladı ama sarı-lacivertlilerin teknik direktörüyle organik bağını hiç koparmadığı ortaya çıktı.

Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına çıkacağı, bundan sonra yollarının ayrılacağını açıklamıştı. 

Ancak aradan geçen süre içerisinde Ersun Yanal'ın 13 Mart tarihine kadar Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında yer alan bu durum, antrenörler için geçerli olmadı. Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.(Skorer)

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