Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edeceği Rennes maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.