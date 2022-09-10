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Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

10 Eylül 2022, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'de haftayı bay geçen Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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