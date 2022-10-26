Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-Lacivertliler, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Fenerbahçe - Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN’den yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe'de 5 eksik!

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile İsmail Yüksek'in idmanda yer almadı. Joshua King ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Nazım Sangare'nin de sakatlığı devam ediyor.

11'e geri dünüyorlar!

Fenerbahçe’de her maçta olduğu gibi kadro yeniden değişiyor. Jorge Jesus, Başakşehir ve Rennes maçlarının planlamasını birlikte yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, ilk sınavını Başakşehir karşısında başarıyla verdi, kazanıp ligde lider oldu. Jorge Jesus, bu mücadele sonrası gözünü Rennes mücadelesine çevirdi. Fenerbahçe yine bir liderlik maçına çıkacak. Portekizli teknik adam, rakibin hızlı hücumcuları nedeniyle Ferdi’yi kenara çekip yerine Bright Osayi-Samuel’i monte etmeye hazırlanıyor. Sol kanatta Alioski, Lincoln’ün yerini alabilir. Orta sahada son Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek’in yerine Willian Arao görev yaparak 5 maç sonra 11’e dönecek. Hücum hattında ise son haftaların golcüsü Diego Rossi’nin kulübeden çıkarak 11’de olması bekleniyor. Jesus’un ayrıca bazı taktik antrenmanlarda Emre Mor’u as takımda denediği öğrenildi.

Avrupa kupalarında 251. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

Kupa 2'de 133. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Fenerbahçe daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü.

Temsilcimiz, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.