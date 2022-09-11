Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig 'de haftayı bay geçen Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.