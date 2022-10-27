Fenerbahçe - Rennes maçı (CANLI)

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta Fransa'nın Rennes takımını ağırlıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Temsilcimiz, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

Jesus'un öğrencileri, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Kanarya, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE - RENNES (İLK YARI OYNANIYOR: 0-0)

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Novak Simovic'in yönettiği karşılaşmanın canlı takibi haberimizde.

Maçtan dakikalar:

3' Fenerbahçe'de Arao, hava topu mücadelesinde Gouiri'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 5' Orta alanda Ugochukwu'nun müdahalesi sonrası İrfan Can yerde kaldı, hakem oyunu sürdürdür. Devam eden pozisyonda hızlı hücuma çıkan Rennes'de sol kanattan koşu yapan Truffert, yerden sert çevirdi. Boş durumdaki Gouiri, tek vuruşunu yaptı ve Altay'ı geçen top ağlarla buluştu.

8' Osayi Samuel'in ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topta Theate tehlikeyi uzaklaştırdı.

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Fenerbahçe-Rennes ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Truffert, Bourigeaud, Ugochukwu, Tait, Terrier, Gouiri, Majer