Fenerbahçe-Rennes maçı Avrupa basınında! 'Her şeyi mahvetti'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Fenerbahçe unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. İlk yarının ilk 30 dakikasında Gouiri (2) ve Terrier'in golleriyle 3-0 öne geçen Rennes, Kadıköy'de büyük şok yaşattı. İlk yarının son dakikalarında Enner Valencia ile farkı 2'ye indiren sarı-lacivertliler soyunma odasına 3-1 geride gitti.

Maçın ikinci yarısında tam bir Fenerbahçe fırtınası vardı. Rennes kalesini ablukaya alan sarı-lacivertliler önce Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indirdi Emre Mor ile 3-3'lük beraberliği yakaladı. Fenerbahçe muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe-Rennes maçı Fransız basını başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu. İşte Fenerbahçe-Rennes maçının Avrupa basınındaki yansımaları...

L'EQUIPE: RENNES NASIL ÇÖKTÜ?

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Rennes'in 3-0 öne geçtiği maçı 3-3' getiren nedenleri sıraladı. Haberde "Olağanüstü bir yarım saatlik oyunun ardından üç golle öne geçen ardından Fenerbahçe'ye teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

L'Equipe'de yer alan haberin detayında "İlk maçta olduğu gibi Rennes rahat bir üstünlük sağlayamadı. Ülker stadyumunun sıcak atmosferinde Rennes 3-0'lık büyük avantajını koruyamadı. Son on dakikada naif bir şekilde rahatladılar ve 2 puan kaybettiler." sözlerine yer verildi.

RMC SPORT: RENNES İKİNCİ YARIDA ÇÖKTÜ

Fransa'dan RMC Sport, Rennes'in 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadığını ve maçın ikinci yarısında büyük bir çöküş yaşadığını haberleştirdi. RMC Sport'a yer alan haberin ayrıntısında "Rennes 3-0 öne geçtiği maçın ikinci yarısında çöktü ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaparak liderliğini sürdürdü. Her şey son maçta belli olacak." ifadelerine yer verildi.

FOOT MERCATO: RENNES ÇILGIN MAÇTA FENERBAHÇE'YE TAKILDI

Fransa'dan Foot Mercato, Rennes'in ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü koruyamadığına dikkat çekti. Haberde "Rennes 3-0 öne geçti ve ardından Fenerbahçe uyandı. İkinci yarının başında Mandanda gözle görülür bir rahatsızlık yaşadı ve yerini Doğan Alemdar'a bıraktı. Miha Zajc'ın golü Fenerbahçe'yi canlandırdı ve ilk maçta olduğu gibi Rennes cezalandırıldı. Rennes hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı." denildi.

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MAXIFOOT: RENNES HER ŞEYİ MAHVETTİ

Fransa'nın bir başka spor sitesi Maxifoot, Rennes'in 3-0 öne geçtikten sonra Kadıköy'de her şeyi mahveden bir oyun sergilediğini öne çıkardı. Maxifoot'ta yer alan haberin detayında "Rennes üç gollü üstünlüğüne rağmen Kadıköy'den beraberlikle ayrıldı. Her şey çok basitti. Rennes, Fenerbahçe deplasmanda mağlup edecek ve grup liderliğini alacaktı fakat Fenerbahçe deplasmanında bunu başarmak pek kolay değil. Rennes 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı. Gruptaki liderlik mücadelesi grubun son maçlarında belli olacak." ifadelerine yer verildi.

LE PARISIEN: RENNES HEBA OLDU

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Rennes'in üç gollü avantajını kullanmadığını ve Fenerbahçe'nin liderlik adına umutlarını artırdığına dikkat çekti. Le Parisien'de yer alan haberde "3-0 önde olan Rennes galibiyetin kayıp gitmesine izin verdi. Fenerbahçe grup liderliği adına büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçeli oyuncular ateşli bir atmosferde büyüdüler ve çabalarının ödüllendirildiğini gördüler." denildi.

ABOLA: JESUS'UN FENERBAHÇESİ'NDEN DESTANSI GERİ DÖNÜŞ

Portekiz basını da Fenerbahçe-Rennes maçına geniş yer ayırdı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Jorge Jesus'un destansı bir geri dönüşe imza atarak liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. Haberde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile destansı bir geri dönüşe imza atarak grup liderliğinin hayalini kurmaya devam ediyor. Son maçlar öncesi Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Kiev deplasmanında olacak. Fenerbahçe'nin Rennes'den daha iyi bir sonuca ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.

RECORD: ETKİLEYİCİ

Portekiz'den Record, Fenerbahçe'nin Rennes karşısında etkileyici bir futbolla muhteşem bir geri dönüşe imza attığına dikkat çekti. Record'da yer alan haberin detayında "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si etkileyici bir geri dönüşün ardından Rennes ile berabere kalarak bu yıl Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini almaktan kurtuldu." denildi.





O JOGO: SANSASYONEL

Portekiz'in bir diğer spor sitesi O Jogo, Jorge Jesus önderliğindeki Fenerbahçe'nin Rennes karşısında sansasyonel bir geri dönüşe imza attığına vurgu yaptı. Haberde "Fenerbahçe, feci bir ilk yarım saatin ardından Rennes'e karşı sansasyonel bir geri dönüş yaptı. İlk yarının ardından Fenerbahçe son 10 dakikada iki golle beraberliği yakalamalarını sağlayan bir geri dönüşe imza attı." denildi. (Skorer)