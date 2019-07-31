Audi Cup’ta ilk maçta Tottenham ile Real Madrid karşılaştı.Şampiyonlar Ligi finalisti İngiliz ekibi, Kane’in 22’de attığı golle İspanyol devini devirdi ve finale çıktı. Bayern Münih’e kaybeden Fenerbahçe bugün Real Madrid ile 3.’lük maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak ve Smart Sport’tan yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor ve detayları fanatik.com.tr'de. Ayrıca mücadeleyi misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu...

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.