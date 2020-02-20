Fenerbahçe - Real Madrid canlı izle (FB - Real canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague’in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid’i konuk ediyor.

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Temsilcimiz, rakibini yenerek Maccabi FOX Tel Aviv mağlubiyetini utturmak istiyor. Fenerbahçe Beko için büyük önem taşıyan bu mücadele, EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği taşıyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Avrupa basketbolunda ‘Kupa’ haftası nedeniyle EuroLeague'e ara verilmişti. İşte bu 1 haftalık arada, Türkiye Kupası’nı 7. kez müzesine taşıyarak moral depolayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa’da açılışı Real Madrid’le yapacak.

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

Zirve takipçisi

Temsilcimizi, 24 maçta 18 galibiyet alarak zirve takipçisi konumunda bulunan İspanyol devi karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Yaklaşık 1 aydır tam kadro olmayı başaran Fenerbahçe için de Real Madrid maçı, ayrıca şampiyonluk adayı rakipleri karşısında nasıl bir basketbol ortaya koyacağı ve nasıl reaksiyon vereceği de önemli olan bir diğer kriter....

Randolph, Llull, Taylor ve Reyes yok

Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj ise, İspanya Kupası’nı kazanan Real Madrid’in İstanbul’a eksik kadroyla gelmesi olacak. Uzun rotasyonun önemli isimlerinden Randolph’un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar’da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes’in Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.

Fenerbahçe'de son durum...

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. 12 Şubat Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan çeyrek final maçında Teksüt Bandırma’yı 100-70 ile geçerek Dörtlü Final vizesi alan Fenerbahçe Beko, Ankara’da oynanan karşılaşmalarda ise 14 Şubat Cuma günü Türk Telekom’u 83-81, 16 Şubat Pazar günü ise finalde Darüşşafaka Tekfen’i 74-71 geçerek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son maçına 7 Şubat tarihinde çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Maccabi FOX’u ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde çemberinde gördüğü basketle mücadeleden 77-78 mağlup ayrıldı. Takımımızda Derrick Williams 22 sayı ve 6 ribaund, Nikola Kalinic ve Kostas Sloukas ise 18’er sayı üretti. Sarı-lacivertlilerin 24 maç sonunda 11 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da, annesinin vefatı nedeniyle bir süredir izinli olarak ülkesinde bulunan Joffrey Lauvergne takıma dahil oldu. Temsilcimizde, Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Real Madrid'de son durum...

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 18 galibiyet elde etti. Real Madrid, EuroLeague’deki son mücadelesinde 6 Şubat Perşembe günü Alba Berlin’i konuk oldu ve karşılaşmayı 97-103 kazandı. Real’de mücadelenin en skorer oyuncuları 27’şer sayıyla Jaycee Carroll ve Anthony Randolph oldu.

Real Madrid, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda İspanya’da kupanın sahibi oldu. Çeyrek finalde RETAbet Bilbao Basket’i 93-83 yenen Madrid, yarı finalde Valencia’yı 91-68, finalde ise Unicaja Malaga’yı 95-68 ile geçti.

Koç Pablo Laso, bu sezonun ilk beşlerinde 11 farklı oyuncu kullandı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Walter Tavares oldu.

Facundo Campazzo, son 20 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Walter Tavares, son 21 EuroLeague maçının 20’sinde en az 1 blok yaptı.

Anthonp Randolph, son 8 EuroLeague karşılaşmasının 7’sinde en az 1 üç sayı isabeti buldu.

Jeffrey Taylor, son 6 EuroLeague mücadelesinin 5’inde en az 1 üç sayı isabeti kaydetti.



