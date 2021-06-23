Fenerbahçe, Achille Polonara transferini bitirdi

Turkish Airlines EuroLeague'de yeniden Final Four'da olmak adına transferde aktif bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, uzun süredir listesinde olan Achille Polonara'nın transferinde de mutlu sona çok yakın. Polonara, ülkesinde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye transferine ilişkin güçlü sinyaller verdi.

Tuttosport'a konuşan Polonara, Baskonia'dan ayrıldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Baskonia'dan ayrılmak gerçekten zordu. Çünkü bana EuroLeague'de oynama fırsatını veren ilk kulüptü. Ayrılmak üzücü oldu fakat daha üst düzey bir takımdan teklif aldığınızda 'hayır' demek çok kolay değil"

Polonara'nın Baskonia'dan Fenerbahçe için ayrıldığı belirtilirken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, Polonara'nın Baskonia'dan takım arkadaşı Pierria Henry'yi de kadrosuna katmayı başarmıştı.