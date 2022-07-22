Fenerbahçe Plea için indirim bekliyor!

Berisha ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe , Joshua King ve Serdar Dursun'un bulunduğu forvet hattına ayrıca M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı katmak istiyor. 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kanarya'nın, tecrübeli forvetle her konuda anlaştığı konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Plea'ya, 3 yıl için senelik 2.5 milyon Euro verilmesi planlanıyor. Fenerbahçe, 5 milyon Euro bonservis isteyen Almanlar'dan indirim bekliyor.

Tarafların ortak noktada buluşmaları durumunda, transfer resmiyet kazanacak.