Fenerbahçe pişman: Malang Sarr

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de savunma hatalarından puan kaybetmeye devam ediyor. Yapılan onca transfere rağmen defansta bir türlü istikrarı sağlayamayan sarı-lacivertli ekipte pişmanlık yaşanıyor. Sezon başında sportif direktör Emre Belözoğlu’nun çok beğenip, transfer etmek istediği yıldız futbolcu performansıyla parmak ısırtıyor.

Malang Sarr kiralık gittiği Portekiz ekibi Porto’da harikalar yaratmaya devam ediyor. Bonservisi Chelsea de olan genç stoper, son olarak önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir görüntü çizdi. Sarr, 0-0 biten Manchester City-Porto maçında sahanın en iyilerinden olarak değerlendirildi.

İngiliz taraftarlar, Chelsea Kulübü’ne, “Bir an evvel geri çağırın” mesajları verdi. Sarr’ın bu sezon Porto’da oynadığı 7 resmi maçta takımı sadece 2 gol yedi.











