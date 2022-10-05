Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı hazırlık maçı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın futbol takımı sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımıyla karşılaştı.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleşen mücadelede Busem Şeker ve Fatma Kara Şahinbaş’ın (2) golleriyle 3-1'lik skorla Fenerbahçe maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçe geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı finale yükselmişti.
Yarı final ilk maçında Wulfz Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilmiş, rövanş maçında ise Wulfz Fatih Karagümrük'le berabere kalarak finale çıkma şansını kaybetmişti.