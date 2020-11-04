Fenerbahçe önce transferleriyle, ardından her geçen hafta artan formuyla adından söz ettirdi. Ancak bu hafta Antalyaspor karşısındaki performans Sarı-Lacivertiler için tam anlamıyla zirve oldu. Kanarya maçı 2-1 kazandı ama öyle goller kaçtı ki tarihi bir fark gelebilirdi. 45 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında oyun anlamında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, bunu istatistiklere de yansıttı.

Orta ve şut yağmuru

Rakip ceza sahasında 48 kez topla oynama, 45 orta, 28 şut, 12 korner gibi istatistikler haftaya damgasını vurdu. Sarı-Lacivertli oyuncuların 4 şutu ise direkte patladı. Fenerbahçe oyun olarak mükemmele yaklaşsa da Erol Bulut’a göre henüz tam potansiyele ulaşmaya daha var! 45 yaşındaki teknik adam, ekim ile kasımdaki Milli maç haftaları arasında oynanan 4 maça dikkat çekerek, “Bu karşılaşmaları kazanırsak, kasımdaki Milli arada yüzde 100’ümüze ulaşıp daha da iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz” demişti.

Son engel Konya

Takımını şu anda yüzde 70 seviyesinde gören Bulut’un işaret ettiği Milli maç haftasına ulaşmak için artık tek bir engel kaldı: Konyaspor... Kanarya eğer bu karşılaşmayı da kazanırsa, 45 yaşındaki çalıştırıcının hedeflediği gibi iki Milli maç arasında 4’te 4 yapmış olacak. Erol Bulut’a göre bunu başarmaları halinde şampiyonluk yolunda ilk ciddi adım atılmış olacak.

Yusuf Dursun