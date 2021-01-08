Kasımpaşa karşısında ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki oyuncu yaptığı 2 asistle 3 puanda büyük pay sahibi olmuştu. Dün gece de Alanya karşısında Yunan oyuncu maça damgasını vurdu. 67’de Valencia’nın kaçırdığı penaltıyla tüm takımın morali bozulurken 2 dakika sonra Pelkas sahneye çıktı ve Ozan Tufan’ın pasında topu filelere gönderip skoru 2-0’a getirirken takımın da motivasyonunu artırdı. 87’de yerini Serdar Aziz’e bırakan Pelkas maçon ardından şunları söyledi: “Burada mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini yapmak istiyorum. İlk yarı çok iyi değildik ama oyunu kontrol ettik. Özellikle ikinci yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar var. Benim için önemli olan pozisyon değil, sahada yer almak.”