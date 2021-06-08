Sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.9 milyon Euro'ya kadroya katılan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe 'de performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Yunan oyuncu bu iyi görüntüsünün karşılığını almaya başladı, Avrupa ekipleri tecrübeli orta saha için adeta sıraya girdi. 27 yaşındaki futbolcu için birkaç yoklamanın yanı sıra en ciddi talibin İtalyan ekibi Napoli olduğu kaydedildi.









Aşağısı kabul edilmeyecek

2 sezon evvel Elif Elmas transferinde Sarı-Lacivertliler'le olan iyi ilişkiyi kullanmak isteyen Çizme temsilcisinin, Pelkas için önümüzdeki günlerde resmi teklifle gelmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetimi de başarılı oyuncunun bonservis bedelini minimum 15 milyon Euro olarak belirledi. Kanarya'nın kurmaylarının söz konusu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen haberler arasında.

Yusuf Dursun







