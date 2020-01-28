Fenerbahçe, Passolig’te 1 milyon için geri sayıma başladı

Bu sezon tribünlerdeki seyirci desteği ile dikkat çeken ve Kadıköy’deki iç saha maçlarında seyirci ortalamasını 40 bine yaklaştıran Fenerbahçe, Passolig Kart Ligi’nde zirveyi zorluyor. Bugüne kadar 990 bin Fenerbahçe logolu Passolig Kart satışını geride bırakan sarı lacivertliler, 1 milyon için geri sayıma başladı.

Süper Lig'in 19. haftası geride kalırken, 37 puan ile zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, yeşil sahadaki başarılı performansını tribünlere de yansıtıp ezeli rakibini Passolig Kart sayısında da geçmeyi planlıyor. Passolig Kart Ligi’nde Galatasaray kısa bir süre önce 1 milyon barajını geçmişti. Galatasaray şuanda 1 milyon 63 bin Passolig Kart ile ilk sırada yer alırken, Beşiktaş 801 bin kartla üçüncü, Fenerbahçe’nin bu hafta karşı karşıya geleceği Trabzonspor ise 302 bin 600 Passolig Kart ile 3.sırada yer alıyor.