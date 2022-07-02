Fenerbahçe-Partizan maçı (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe , 4. hazırlık maçında Partizan ile karşılaşıyor. Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Avusturya kampına kazanıp moral depolayarak başlamak isteyen Sarı Lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE PARTİZAN MAÇI CANLI

Maçtan dakikalar

GOL | Maçın 2. dakikasında Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Rakip kalecinin oyunu başlatırken yaptığı hatayı iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu topu kaptı ve topu boş filelere gönderdi.

Mücadelenin 20. dakikasında sağ kanattan Osayi'nin ceeza sahasına gönderdiği topu savunma sektirdi. Arka alanda topu kontrol eden Bruma'nın çarprazdan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

Maçın 33. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli geldi. Bruma'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topa Valencia hareketlendi. Valencia'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci topu çelmeyi başardı. Dönen topu Partizan savunması uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Enner Valencia

Partizan: Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

İstanbul’da bırakılan 8 isim dikkat çekti

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yürüttüğü yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşaması için dün Avusturya’ya gitti. İlk yurt dışı kampını bu ülkede yapacak olan Fenerbahçe kafilesinde 28 oyuncu yer aldı. İstanbul’da bırakılan 8 isim ise dikkat çekti. Serdar Aziz, Miguel Crespo, Marcel Tisserand, Luis Gustavo, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Max Meyer ve Arda Okan Kurtulan, Avusturya’ya götürülmedi. Bu oyunculardan Serdar, Crespo, Tisserand, Meyer ve Lemos’un sakatlıkları olduğu öğrenildi.

Gustavo, Caulker, Arda Kurtulan...

Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen Gustavo’nun ise kadroda düşünülmediği için İstanbul’da bırakıldığı kaydedildi. Caulker ve Arda Kurtulan da Jesus tarafından yeterli bulunmadı. Kadroda altyapıdan Furkan Onur Akyüz (16), Yiğit Efe Demir (17), Uğur Kaan Yıldız (19 ve İsak Vural (16) da yer aldı.

Fenerbahçe'nin 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde yapacağı kampta şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.