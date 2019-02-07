Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçında Panathinaikos Opap’ı konuk ediyor. Temsilcimiz, Panathinaikos’u mağlup etmesi durumunda EuroLeague’deki iç saha galibiyet serisini 12 maça taşıyacak ve EuroLeague’in güncel formatında Playoff’u en erken garantileyen takım unvanını alacak.

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

8 Şubat Cuma günü (yarın) 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague 21. haftasında Bayern Münih ile Almanya’da karşılaştı. 31 Ocak Perşembe günü TSİ 22:30’da oynanan ve iki uzatma bölümüne sahne olan mücadeleyi ev sahibi takım 90-86 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 23, Luigi Datome 13, Joffrey Lauvergne ise 12 sayı üretti. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiye rağmen 21 hafta sonunda 18 galibiyetle EuroLeague’de liderliğini sürdürüyor.

Temsilcimiz, son resmi maçına Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 17. hafta mücadelesinde 3 Şubat Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Türk Telekom’u ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini 87-64 ile geçti. Takımımızda Nicolo Melli 19, Kostas Sloukas 16 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, ligimizde 14 galibiyet ile lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely ve Tyler Ennis’in sakatlıkları bulunuyor.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 22 serbest atışta da isabet kaydetti. Sloukas, maç başına 4.8 asistle EuroLeague genelinde beşinci durumda. Sloukas, bu sezon faul çizgisinde %93.2 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde dördüncü sırada yer alıyor.

Marko Guduric, %53.2 üç sayı isabet oranıyla lig genelinde üçüncü sırada bulunuyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.34 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi sekizinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kostas Sloukas, 20 sayı daha bulması halinde Fenerbahçe forması altında EuroLeague kariyerinde 1000 sayı barajını aşacak.

Panathinaikos Opap hakkında

Sadece Yunanistan’ın değil, Avrupa basketbolunun en önemli takımlarından biri olan Panathinaikos, 1988 yılında oynanmaya başlanan EuroLeague Final Four döneminin en başarılı ekiplerinden biri. Panathinaikos, 1996-2011 yılları arasında altı EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, bunların beşinde Zeljko Obradovic imzası bulunuyordu. Panathinaikos, Yunanistan basketboluna 1967-1984 yılları arasında kazandığı 12 yerel şampiyonlukla damga vurmaya başladı. Durgun geçen yılların ardından Atina ekibi, 1996 yılında Avrupa’nın zirvesine çıktı. 1996’da Panagiotis Giannakis, Dominique Wilkins ve Fragiskos Alvertis bir araya gelerek bir Yunan takımı için ilk Avrupa şampiyonluğu olan EuroLeague kupasını Panathinaikos müzesine getirdi. Ardından birkaç yıl sonra Zeljko Obradovic yönetiminde Panathinaikos için yeni bir başarı serisi başladı. 2000 yılında Obradovic ile Selanik’teki finalde Maccabi’yi geçerek ikinci EuroLeague kupasını kazanan PAO, 2002’de ise bu kez bir ev sahibi takıma karşı deplasman ekibinin kazandığı tek şampiyonluk olan ve Kinder Bologna’ya karşı elde edilen tarihi zafere imza attı. Panathinaikos, dördüncü EuroLeague kupasını 2007 yılında Atina’da CSKA’yı iki sayılık farkla geçerek elde etti. 2009’da da bu final Berlin’de tekrarlanıyor ve gülen taraf yine iki sayılık farkla Obradovic’in Panathinaikos’u oluyordu. 2010-2011 sezonunda ise Dimitris Diamantidis önderliğinde son şampiyon Barcelona’yı Play-off turunda saha dezavantajına rağmen eleyen Panathinaikos Final Four’a kalıyor ve finalde de Maccabi’yi geçerek altıncı EuroLeague zaferini elde ediyordu. 2012’de Final Four’da final şansını yarı finalde kaçıran PAO, bu sezonun sonunda ise Zeljko Obradovic ile yollarını ayırıyordu. 2013 ve 2014’te Final Four’un yalnızca bir galibiyet uzağında kalan Panathinaikos, Yunan Ligi’nde ise iki kez üst üste ligi ve kupayı müzesine götürüyordu. 2014-2015’te Yunanistan kupasını kazanan, ligde final oynayan ve üst üste beşinci kez EuroLeague’de Play-off yapan PAO, Play-off turunda ise CSKA’ya elenmekten kurtulamadı. 2016’da Baskonia, 2017’de Fenerbahçe, 2018’de de Real Madrid tarafından EuroLeague Play-off turunda saf dışı bırakılan PAO, 2018’deki Yunanistan Ligi şampiyonluğuyla bu kulvarda 37. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Panathinaikos’un müzesinde 37 Yunanistan Ligi, 6 EuroLeague, 18 Yunanistan Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor.

Panathinaikos’ta Son Durum

Sezona İspanyol antrenör Xavi Pascual yönetiminde giren ancak daha sonra göreve Rick Pitino’yu getiren Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nick Calathes, Lukas Lekavicius, Keith Langford, Nikos Pappas, Sean Kilpatrick, Vangelis Sakellariou, Georgios Kalaitzakis

Forvetler: Matt Lojeski, Ioannis Papapetrou, Athanasios Antetokounmpo, DeShaun Thomas, James Gist, Konstantinos Mitoglou

Pivotlar: Adreian Payne, Georgios Papagiannis, Ian Vougioukas

Koç: Rick Pitino

Panathinaikos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 21 maçta 9 galibiyet elde etti ve haftaya 11. sırada giriyor. Rakibimiz, son EuroLeague mücadelesinde Anadolu Efes’i konuk etti ve karşılaşmadan 88-75 galip ayrıldı. Panathinaikos’ta maçın yıldızı, 20 sayı, 13 asist, 8 ribaund ve 35 verimlilik puanıyla Nick Calathes oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde oynadığı 15 maçı da kazandı ve lider durumda. Rakibimiz, son lig maçında 4 Şubat Pazartesi günü Lavrio’ya konuk oldu ve mücadeleyi 55-80 galip bitirdi. Panathinaikos’ta DeShaun Thomas 16, Konstantinos Mitoglou 12 sayı üretti.

Rakibpte Keith Langford ve Nikos Pappas’ın sakatlıkları bulunuyor.

Panathinaikos’ta bu sezonki ilk beşlerde 13 farklı oyuncu görev yaptı ve tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Calathes oldu.

Nick Calathes, son sekiz EuroLeague maçının hepsinde ve bu kulvardaki son 19 maçın 18’inde en az bir top çalma istatistiği üretti. Başarılı oyun kurucu, son 11 EuroLeague müsabakasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Calathes, maç başına 8.3 asist ile bu alanda EuroLeague lideri ve top çalma istatistiğinde de 1.7 ortalamayla üçüncü sırada yer alıyor.

Nick Calathes’in EuroLeague kariyerinde 893 asisti var ve genel sıralamada sekizinci sırada. Yedinci basamakta ise 977 asistle Theo Papaloukas bulunuyor. Calathes’in EuroLeague kariyerinde 243 top çalma istatistiği var ve 10. sırada. 9. sırada yer alan Spanoulis’in ise 245 top çalma istatistiği bulunuyor. Calathes, bir hücum ribaundu daha alması halinde bu alanda 100 barajını aşacak.

James Gist’in EuroLeague’de top çalma alanında 200 barajını geçmesi için üç top çalma istatistiğine imza atması gerekiyor.

Ioannis Papapetrou üç 3 sayı isabeti daha kaydetmesi halinde bu alanda 100 barajını aşacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 84.0 – 77.8

2 Sayı: %59.1 - %54.8

3 Sayı: %43.8 - %30.2

Serbest atış: %79.8 - %69.8

Ribaund: 30.2 – 32.1

Asist: 19.0 – 16.3

Top çalma: 6.7 – 7.2

Blok: 2.0 – 2.2

Verimlilik: 99.4 – 81.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 75.3 – 79.4

2 Sayı: %54.8 - %54.3

3 Sayı: %35.3 - %36.8

Serbest atış: %74.4 - %73.6

Ribaund: 28.9 – 34.6

Asist: 17.0 – 18.1

Top çalma: 6.0 – 5.6

Blok: 1.7 – 2.8

Verimlilik: 78.4 – 89.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: Vesely 14.4, Sloukas 11.6, Kalinic 9.2 / Calathes 11.7, Langford 11.2, Thomas 8.6

Ribaund: Vesely 5.6 / Gist 3.9

Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.6 / Calathes 8.3

Top çalma: Vesely 1.7, Melli 1.0 / Calathes 1.6

Verimlilik Puanı: Vesely 21.2, Sloukas 15.7, Lauvergne 10.4 / Calathes 14.8, Langford 10.6

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina’da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 69-81 kazandı. Rakibini üç sayı çizgisinin gerisinden %25 isabet oranında tutan ve bu alanda %61.9 (13/21) ile hücum eden Fenerbahçe Beko, ribaundları da 36-25 ile kontrol etmişti. Fenerbahçe’de Nikola Kalinic 18 sayı; Jan Vesely 15 sayı, 7 ribaund, 7 asist üretti. Joffrey Lauvergne ise 16 sayı, 3 ribaund, 3 asist buldu. Panathinaikos cephesinde Nick Calathes 14, Matt Lojeski ve Nikos Pappas ise 13’er sayı kaydetti.

2018-19 – Normal sezon – Panathinaikos 69-81 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 67 – 62 Panathinaikos Superfoods

2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos Superfoods

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 75 – 80 Fenerbahçe

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 58 – 71 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos Superfoods

2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 81 – 70 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 84 – 62 Panathinaikos

2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 77 – 72 Panathinaikos

2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos

2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahce Ülker

2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 56 – 77 Panathinaikos Athens

2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos 88 – 68 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 83 Panathinaikos