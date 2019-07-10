Fenerbahçe, Pajtim Kasami transferini bitirmeye çok yakın!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı kabusu unutturmak için transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe ile ilgili Ada basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Turkish Football adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Lacivertliler'in 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Pajtim Kasami'yi kadrosuna katmak için Sion kulübüyle görüşmelere başladı.

Haberde İsviçreli futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini sportif direktör Damien Comolli'ye ilettiği ifade edildi. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Kasami, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 38 maçta 11 kez fileleri havalandırırken 8 de asist kaydetmişti.