Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maç sonucu: 68-48

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Arka Gdynia ekibini 68-48 yendi. Sarı-lacivertli takım, grubundaki ikinci galibiyetini elde etti.

30 Ekim 2019, Çarşamba 23:41
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Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maç sonucu: 68-48

Euroleague Kadınlar B Grubu 3'üncü hafta maçında Polonya ekibi Arka Gdynia’yı konuk eden Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 68-48 ayrıldı ve gruptaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural Topuz

Arka Gdynia: Allen 14, Papova 11, Kastanek 6, Guelich 10, Balintova 2, Slamova 3, Podgorna, Greinacher 2, Grymek

1. Periyot: 12-14

Devre: 28-23

3. Periyot: 49-37

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