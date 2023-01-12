Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama ise şöyle:"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Hristina Vuchkova ile güçlendirdi. Bulgar orta oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı"





Hristina Vuchkova kimdir?

2022-2023 sezonunda Çin’in Beijing BAIC Motor takımında forma giyen Hristina Vuchkova, kariyerine 2008-2009 sezonunda CSKA Sofia'da başladı. Bulgar voleybolcu daha sonra sırasıyla Levski Sofia, Norda Foppadedretti Bergamo, Telekom Bakü, Liu Jo Modena, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray , Türk Hava Yolları, VC Maritza, PTT Spor ve Imoco Volley formaları giydi.