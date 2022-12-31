Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son maçında 2-0 geriye düştüğü maçta THY'i 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet transferde atağa kalktı. Sezon başında Çin'e giden Vargas, Ocak ayında yanında Hristina Vuchkova ile gelecek. Sarı-lacivertli takımdan Hande Baladın bombası geldi.

THY'İ ARINA İLE YIKTI

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü THY karşısında önce 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karar setinde ise Arina'nın özellikle etkili servisleriyle galibiyete gitti. Rus smaçörün 29 sayı kaydetti maçta Fenerbahçe Opet ilk yarıyı 30 puanla 3. sırada tamamladı. Tüm maçlarını kazanan Eczacıbaşı 36 puanla liderliğini sürdürürken Vakıfbank 32 puanla onu takip etti.

TAKVİYE KARARI

Zoran Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın gerisinde kalmasının ardından takıma takviye yapma kararı aldı.

MELISSA VARGAS DÖNÜYOR

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda kadrosuna genç oyuncu Melissa Vargas'ı dahil edeceği kaydedildi. 1999 doğumlu pasör çaprazını sezon başında Çin'e gönderen sarı-lacivertlilerin Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet'in Spor Toto Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-0 geçtiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında, "Daha Melissa Vargas gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

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HRISTINA VUCHKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Opet, Beijing BAIC Motor'da forma giyen Hristina Vuchkova ile transfer için anlaşma sağladı. Bulgar oyuncunun ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

CSKA Sofia'da voleybol kariyeri başlayan Hristina Vuchkova daha sonra sırasıyla Levski Sofia, Norda Foppadedretti Bergamo, Telekom Bakü, Liu Jo Modena, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray , Türk Hava Yolları, VC Maritza, PTT Spor ve Imoco Volley formaları giydi.

FENERBAHÇE'DEN HANDE BALADIN HAMLESİ

Yeni sezon yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe Opet, yerli havuzuna milli yıldızı eklemek istiyor. Voleybol Magazin'in haberine göre; Eczacıbaşı Dynavit ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli smaçör listesinde bulunuyor. Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'ın yanı sıra Boskovic'in de sözleşmesi bitiyor.

Volleynews muhabiri Alessandro Garotta'nın haberine göre; Fenerbahçe Opet'in baş antrenörü Zoran Terciz'in geleceği, Ocak ayında yapılacak görüşmede belli olacak. Terzic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Skorer)

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