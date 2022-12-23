Ligde Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Kuzeyboru'ya kaybeden Fenerbahçe Opet geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisi Stuttgart'a karşı 3-2'lik skorla almıştı. Fenerbahçe, mücadelede sakatlanan yıldız voleybolcusundan gelen haberle sarsıldı.

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KIRIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe, internet sitesinden yaptığı açıklamada Stuttgart maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Aslı Kalaç'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sol ayak kemiğinde kopma tarzında kırık ve kemik iliği ödemi tespit edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Opet Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Allianz MTV Stuttgart ile oynadığımız CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu maçının ikinci setinde sol ayak bileğinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sol ayak cuneiform kemiğinde kopma tarzında kırık ve cuboid kemiğinde kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

SEZONU KAPATTI

Edinilen bilgilere göre Stuttgart maçının ikinci setinde sakatlanarak oyundan çıkan orta oyuncu Aslı Kalaç, sezonu kapadı.

BU SEZON TRANSFER OLDU

27 yaşındaki Aslı Kalaç, 7 yıl Galatasaray formasını giydikten sonra geçen sezon THY takımına transfer olmuş, bu sezon ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.