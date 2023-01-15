Fenerbahçe Opet'te şu sıralar Melissa Vargas sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertli formayı giyen, başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas Çin Ligi’nin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a geri döndü.

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Küba asıllı Türk pasör çaprazı Melissa Vargas havalimanında “44” numaralı formasıyla karşılandı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen oyuncu o süreçte "T.C. vatandaşlığına geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en fazlasını yapacağını" ifade etmişti.

Çin ekibi Tianjin ile ikinci kez şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek.





Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Opet ile Allianz MTV Stuttgart arasında 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.