Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında evsahibi Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet'i Aksaray Spor Salonu'nda konuk etti. Çok çekişmeli geçen ve 5 sete uzayan mücadelede gülen taraf ise Kuzeyboru oldu. Kuzeyboru 27-29, 25-18, 20-25, 25-23 ve 19-17'lik setlerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maçta Fenerbahçe Opet'in yıldız ismi Arina Fedorovtseva 28 hücum sayısı, 2 blok sayısı ve 3 ace ile toplamda 33 sayı üretti. Ne yazık ki ürettiği sayılar takımı sarı lacivertlilerin kazanmasına yetmedi.

Kuzeyboru'da ise en skorer isim Hanna Klimets oldu. Klimets 19 hücum sayısı, 1 blok, 4 ace sayısı ile toplamda 24 sayı üretti.

Alınan bu sonuçla evsahibi ekibi Kuzeyboru'nun oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 maçta 3. yenilgisini alırken 5 galibiyeti bulunuyor.



