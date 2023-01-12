Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Polonya’nın LKS Commercecon Lodz takımına 3-1 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 23 sayıyla maçın skoreri olurken; Ana Cristina De Souza ve Meryem Boz 10’ar sayı üretti.

LKS COMMERCECON LODZ-FENERBAHÇE OPET: 3-1

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Jan Krticka (Çekya)

LODZ: Ratzke, Scuka, Alagierska, Diouf, Gorecka, Witkowska, Maj-Edwardt (L) (Hryshchuk, Gajer, Piasecka)

FENERBAHÇE OPET: Beliz, Macris, Fedorovtseva, Ergül, Lazareva, Ana Cristina, Gizem (L) (Cansu, Meliha, Meryem, Buse)

SETLER: 25-21, 22-25, 25-16, 25-19

SÜRE: 98 dakika (25′,25′,23′,25′)

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında 18 Ocak Çarşamba günü Allianz MTV Stuttgart’ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.