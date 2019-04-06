Fenerbahçe Opet yarı finalde

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-lacivertli ekip yarı finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

06 Nisan 2019, Cumartesi 16:15
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Fenerbahçe Opet yarı finalde

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

FENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)

TÜRK HAVA YOLLARI: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)

SETLER: 25-16, 25-22, 26-24

SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)

DHA


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