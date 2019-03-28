Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları maç sonucu: 2-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ikinci müsabakasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.

28 Mart 2019, Perşembe 21:37
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Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları maç sonucu: 2-3

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final etabı ikinci maçında TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları ile karşılaştı.

Mücadeleyi 25-17, 18-25, 25-16, 25-20 ve 13-15'lik setlerle 3-0 THY kazandı. İlk maçı sarı-lacivertliler kazanırken, seri böylece 1-1'e geldi. Çeyrek final etabının üçüncü karşılaşmasını alan taraf yarı finale yükselecek. 

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener

Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Dündar, Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Ramos, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Merve Dalbeler)

Türk Hava Yolları: Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Rahimova, Enright, İpek Ercan, İrem Çor (Funda Bilgi, Nikolic, Şeyma Ercan)

Setler: 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15

Süre: 115 (23, 28, 23, 24, 17)

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