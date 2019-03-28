Fenerbahçe Opet tur peşinde

Ligi 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off turunda ligi 6. sırada tamamlayan Türk Hava Yolları ile eşleşmiş ve çeyrek final etabı ilk maçını 20-25, 16-25, 26-28’lik setlerle 3-0 kazanmıştı. Sarı Lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım yarı finale yükselecek. Yenilen takım 5/8 etabına gidecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı karşılaşmalarının programı şöyle;