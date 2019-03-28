Fenerbahçe Opet tur peşinde
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. 28 Mart Perşembe günü TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.
Ligi 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off turunda ligi 6. sırada tamamlayan Türk Hava Yolları ile eşleşmiş ve çeyrek final etabı ilk maçını 20-25, 16-25, 26-28’lik setlerle 3-0 kazanmıştı. Sarı Lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım yarı finale yükselecek. Yenilen takım 5/8 etabına gidecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı karşılaşmalarının programı şöyle;