Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı ertelendi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız Sistem9 Yeşilyurt maçımız, takımımızın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ve Sistem9 Yeşilyurt'un üst üste oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final maçları dolayısıyla iki takımın karşılıklı anlaşması sonucu federasyonumuzca ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.