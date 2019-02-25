Fenerbahçe Opet, Romanya deplasmanında

Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda yarın Rumen ekibine konuk olacak.

25 Şubat 2019, Pazartesi 11:53
- A +
Fenerbahçe Opet, Romanya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş karşısına çıkacak.

CSM Bükreş ile Fenerbahçe Opet arasında Bükreş’teki Polivalenta Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00’de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe Opet bu maç öncesinde 13 puanla zirvede yer alıyor. CSM Bükreş’in ise 1 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.