Fenerbahçe Opet, Polonya’dan galibiyetle dönüyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya’nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

06 Şubat 2019, Çarşamba 22:14
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Fenerbahçe Opet, Polonya’dan galibiyetle dönüyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya’nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Azoty Arena

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)

Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler)

Setler: 24-26, 20-25, 15-25

Süre: 78 dakika (30, 25, 23)

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