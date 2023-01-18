Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında sahasında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), ürettiği 25 sayıyla Arina Fedorovtseva oldu.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Buse, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Ana Cristina, Meryem)

STUTTGART: Segura Palleres, Timmerman, Rivers, Künzler, Schoelzel, Bongaerts, Koskelo (L), (Lee, Wezorke, Keller)

SETLER: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16

SÜRE: 101 dakika (26' 28' 25' 22')