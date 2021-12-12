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Fenerbahçe Opet-Karayolları maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Karayolları'nı 3-1 mağlup etti ve ilk yarıyı lider tamamladı.

12 Aralık 2021, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Opet-Karayolları maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 13 haftasında Karayolları’nı ağırladı. Rakibini 3-1’le geçen Sarı Lacivertliler, ligde ilk yarıyı 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamladı. Mücadelenin setleri 25-18, 24-26, 25-15, 25-19 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Dicle Nur Babat, Naz Aydemir Akyol, Cristina, Beliz Başkır, Tutku Yüzgenç (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Lazereva, Buse Ünal, Popovic, İpar Özay Kurt)

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardeş, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz, Mısra Aşçı)

Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-19

Süre: 102 dakika (23, 30, 23, 26)

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