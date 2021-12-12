Fenerbahçe Opet-Karayolları maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 13 haftasında Karayolları’nı ağırladı. Rakibini 3-1’le geçen Sarı Lacivertliler, ligde ilk yarıyı 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamladı. Mücadelenin setleri 25-18, 24-26, 25-15, 25-19 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Dicle Nur Babat, Naz Aydemir Akyol, Cristina, Beliz Başkır, Tutku Yüzgenç (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Lazereva, Buse Ünal, Popovic, İpar Özay Kurt)
Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardeş, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz, Mısra Aşçı)
Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-19
Süre: 102 dakika (23, 30, 23, 26)