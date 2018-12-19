Fenerbahçe Opet - Chemik Police maç sonucu: 3-0

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Polonya temsilcisi Chemik Police’yi 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 2’de 2 yaparken, Polonya temsilcisi ise ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Harald Sodja (Avusturya)

Fenerbahçe Opet: Antonjevic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz)

Chemik Police: Mirkovic, Chajbdr, Chojnacka, Stysiak, Busa, Ogbogu (Krozos, Plesnerowicz, Bednarek)

Setler: 25-12, 25-16, 25-22

Süre: 74 dakika (21, 25, 28)