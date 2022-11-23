MENÜ

Fenerbahçe Opet-Aydın BBSK maç sonucu: 3-0

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki 5. galibiyetini aldı.

23 Kasım 2022, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe Opet-Aydın BBSK maç sonucu: 3-0

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Setlerini 25-23, 25-16, 25-18 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazanan Sarı Lacivertliler, ligdeki 5. galibiyetine imza attı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ergül Avcı, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Başcan, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Semra Özer, Çağla Salih)

Setler: 25-23, 25-16, 25-18

Süre: 82 dakika (27, 26, 29)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...