Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu.

22 Mart 2019, Cuma 21:06
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Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın saat 17.00’de VakıfBank ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)

Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic)

Setler: 25-17, 25-19, 25-17

Süre: 69 dakika (23, 25, 21)

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