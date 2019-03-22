Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın saat 17.00’de VakıfBank ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman
Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)
Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic)
Setler: 25-17, 25-19, 25-17
Süre: 69 dakika (23, 25, 21)