Fenerbahçe Opet: 3 - Halkbank: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Halkbank’ı 3-0 yendi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 19:17
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Fenerbahçe Opet: 3 - Halkbank: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Halkbank’ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet: 3 - Halkbank: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge Yalçın, Ada Germen, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan)

Setler: 25-12, 25-12, 25-17

Süre: 72 dakika (22, 23, 27)

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