Fenerbahçe OPET: 3 - CSM Bükreş: 0

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe OPET, konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş’i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

23 Ocak 2019, Çarşamba 20:34
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Fenerbahçe OPET: 3 - CSM Bükreş: 0

﻿﻿Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe OPET, konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş’i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe OPET: 3 - CSM Bükreş: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)

Fenerbahçe OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz)

CSM Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)

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