Fenerbahçe Opet: 0 - Imoco Volley: 3

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley’e 3-0 yenildi.

09 Nisan 2019, Salı 21:01
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Fenerbahçe Opet: 0 - Imoco Volley: 3

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley’e 3-0 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli ekip, organizasyona veda etti.

Birinci sete iki takım dengeli başladı. Fenerbahçe Opet, servis atışlarında hata yapınca Imoco Volley köşelerden sayılar buldu. İtalya temsilcisi, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, 5-1 öne geçti. Çabuk toparlanan Imoco Volley, skoru 10-10’da eşitledi. Sarı-lacivertlilerin atakları rakibin bloklarına takılınca İtalya temsilcisi üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe Opet’in son bölümde yaptığı basit hatalar sonrası Imoco Volley seti 25-22 kazandı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılıklı ataklarla devam eden üçüncü sette Imoco Volley, skoru 22-22’de eşitledi. Seti 28-26 alan konuk ekip, maçı da 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet: 0 - Imoco Volley: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Pawel Burkjewicz (Polonya), Simisa Isajlovic (Avusturya)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

Imoco Volley: Sylla, Danesi, Fabris, Kimberly, De Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Fersino)

Setler: 18-25, 22-25, 26-28

Süre: 88 dakika (24, 29, 35)

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