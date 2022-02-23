Yarın Fenerbahçe ’yi ağırlamaya hazırlanan Slavia Prag’da moraller yerinde. İstanbul’daki mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyen takımın tek sağ beki Alexander Bah, rövanşta formasını giyecek. Bah, ligdeki son Bohemians maçında iyi bir performans sergiledi.

Hastalığı nedeniyle İstanbul’a getirilmeyen hücumun önemli ismi Lukas Masopust’un durumu ise belirsizliğini koruyor. Takımın as kalecisi olan, ancak eylül ayında yüzüne aldığı darbe sonrası yerini Mandous’a bırakan Kolar da uzun bir aradan sonra Bohemians karşısında eldivenleri giydi.