Mesut Özil’in sakatlığında teknik direktör Vitor Pereira’nın ilk 11’de görevlendirdiği Pelkas, ilk devrede sahada hiç varlık gösteremedi. Olympiakos’un fizikli stoperleri arasında ezilen Yunan futbolcu, ikinci devrede bambaşka görüntüdeydi. Özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde müthiş mücadele gösteren Pelkas, 56. dakikada çok net bir fırsat yakaladı. Szalai’nin savunma arkasına gönderdiği müthiş pasta topla buluşan Pelkas, vuruşunu yaptı ancak direği aşamadı. Bu pozisyon Fenerbahçe adına maçın kırılma anıydı.

6 dakika sonra yediler

Skoru 1-1’e getirme şansını kaçıran Sarı-Lacivertliler, direkten dönen toptan 6 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü. 3. golden sonra ise tamamen havlu atıldı. 90 dakika sahada kalan Pelkas, oldukça üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçın ardından konuşan Pelkas, “Taraftarların desteği, bizi ne kadar sevdiklerini gösteriyor. Bunun için yüzde 100 ile oynamalıyız. Biz bir takımız ve savaşırsak iyi sonuçlar gelecektir. Bu desteğ karşılık vermeliyiz” dedi. Yunan yıldız 56. dakikada direkten dönen şutunu ise “Şanssız olduğum bir andı” sözleriyle yorumladı.